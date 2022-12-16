Банк России настаивает на закрытии всех схем по «ипотеке от застройщиков»

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Банк России выступает за закрытии схем по «ипотеке от застройщиков». Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

— Что касается ипотеки от застройщиков, мы считаем, что эти схемы нужно уменьшать и закрывать. Мы видим, что все эти схемы связаны с завышением цен на жилье. И когда люди окажутся с жильем, которое переоценено по рыночным меркам и при необходимости на вторичном рынке не смогут его продать за ту же цену, которую они заложили, получая кредита, — объяснила она.

Эльвира Набиуллина заявила, что эту систему будут менять с помощью банковского регулирования.

— Что касается льготной ипотеки, решение по ней принято. Льготная ипотека призвана помочь и строителям, и экономике. Для нас что важно: мы будем смотреть за качеством ипотеки, у нас есть инструменты для того, чтобы не допускать роста высокорискованной ипотеки, — сказала глава Центробанка.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил, что программу «Льготная ипотека» продлят до 1 июля 2024 года. Ставку увеличат с 7% до 8%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина