В Татарстане в ноябре повысились цены на 12%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ноябре в Татарстане индекс потребительских цен составил 11,76% по отношению к ноябрю 2021 года — в ноябре прошлого года в годовом выражении инфляция составила 8,78%, следует из данных Татарстанстата.



В сравнении с ноябрем прошлого года продовольственные товары подорожали на 12,03%. При этом цены на плодоовощную продукцию продемонстрировали падение на 3,45%.

Непродовольственные товары подорожали на 12,2%. Цены на услуги выросли на 10,83%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Годовая инфляция в Татарстане в октябре снизилась почти на 6 п. п. и составила 12,8%. В октябре значительно сократился годовой прирост цен на продукты питания — 13,8% после 16,5% в сентябре. На это продолжал влиять рост предложения сельхозпродукции в связи с увеличением объемов производства.

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Маргарита Головатенко