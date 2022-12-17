Сегодня в Татарстане мокрый снег и до -6 градусов

В субботу, 17 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем ожидается снег, в том числе мокрый, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -1 до -6 градусов. В Казани прогнозируют от -2 до -4°С, в Набережных Челнах — от -3 до -6°С.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Синоптики также прогнозируют умеренный юго-западный с переходом на юго-восточный ветер. В отдельных районах возможна метель, на дорогах гололедица.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, с 17 по 19 декабря в республике выпадет около половины месячной нормы осадков, при этом температуры поднимутся выше ноля градусов — днем в воскресенье ожидается до +3°С.



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Татьяна Демина