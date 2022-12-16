Большой Госсовет России пройдет очно 22 декабря

Большой Государственный совет России соберется в четверг, 22 декабря. Заседание пройдет в очном формате.

Запланировано обсуждение реализации молодежной политики в современных условиях, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

21 июня состоялось заседание президиума Госсовета России под председательством президента страны Владимира Путина. Оно проходило в режиме видеоконференции. На нем обсудили стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом до 2035-го.

Фото: kremlin.ru

Напомним, председателем Госсовета России является Владимир Путин. В состав входят главы регионов, в том числе и президент Татарстана Рустам Минниханов.

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Татьяна Демина