Продавцы отказываются от собственных сайтов в пользу маркетплейсов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала 2022 года выросло число компаний, которые отказались от продажи товаров через собственные интернет-площадки в пользу маркетплейсов. Согласно подсчетам экспертов, их стало больше на 20—30%, сообщает «Коммерсант».



В качестве причин участники рынка и аналитики обозначают экономию ресурсов на рекламу и блокировку иностранных соцсетей. К тому же ужесточается регулирование персональных данных, из-за чего магазины стремятся переложить заботу о кибербезопасности на маркетплейсы.

В продажах товаров через такие площадки заинтересованы в том числе представители малого бизнеса — такой канал не требует от продавцов высоких затрат и инвестиций на ранних этапах проекта и в процессе его развития, считает партнер One Story Ольга Сумишевская.

— Несмотря на то что маркетплейсы могут устанавливать жесткие условия для продавцов в виде штрафов и так далее, они обеспечивают высокий трафик и дают инструменты для рекламы и продвижения без значительных вложений.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Приход малого и среднего бизнеса на крупные маркетплейсы — глобальный тренд сегодняшнего дня. Вместе с тем продавать сложные товары из узкой сегментной ниши получится не на каждом из них. Что делать в этом случае? Как устроена механика взаимодействия компании с крупной торговой площадкой? «Реальное время» разбиралось вместе с «Авито» и двумя татарстанскими компаниями, торгующими нишевыми товарами.

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Маргарита Головатенко