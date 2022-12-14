Совфед одобрил закон о страховой поддержке зерновой сделки

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который разрешает российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из недружественных стран сделки по экспорту продовольствия и минеральных удобрений, сообщает «РИА Новости».



Редакция первого чтения в Госдуме касалась продления на 2023 год антисанкционного регулирования в ряде сфер. В ходе второго чтения депутаты поддержали поправку, позволяющую российским страховщикам заключать сделки со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных России стран, а еще с подконтрольными им лицами, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений.

Фото: pxhere.com

Россия, Турция, Украина и ООН заключили «Зерновую сделку» в середине июля. 17 ноября стало известно о продлении зерновой сделки на 120 дней. Россия в прошлом месяце возобновила участие в сделке.

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Маргарита Головатенко