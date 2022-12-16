Скончалась заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова

Скончалась заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова, об этом сегодня утром сообщила администратор ее официального сообщества во «ВКонтакте» Алсу Хасаншина.



— Грустные новости… Эльмира Сулейманова умерла сегодня, — гласит сообщение на татарском языке.

Сулеймановой исполнилось 40 лет в феврале этого года. Уроженка Набережных Челнов с 2012 года начала сотрудничество с продюсерским центром «Барс Рекордс», который занимается продвижением артистов на татарской эстраде.

Певица одержала победу на ежегодной премии канала TMTV в номинации «Любовь зрителей» в 2016 году, неоднократно становилась лауреатом конкурса «Татарская песня». Звание заслуженной артистки республики ей присудили в 2018 году.

О причине смерти Сулеймановой неизвестно. У исполнительницы остались муж и двое детей.

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Маргарита Головатенко