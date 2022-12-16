В Twitter будет отображаться срок блокировки аккаунта

Американский предприниматель и владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что в ней будет отображаться срок приостановки действия заблокированных аккаунтов.



— Да, мы добавим эту функцию. Нынешняя система недостаточно четкая, — так бизнесмен ответил на вопрос пользователя соцсети.

Продажа подписки Twitter Blue, позволяющая получить синюю галочку верификации в социальной сети, возобновилась в понедельник. Подписчики будут видеть в два раза меньше рекламы и получат доступ к нововведениям, а еще смогут размещать видеозаписи большей длительности. Аккаунты с Twitter Blue будут показываться выше в поиске, при упоминаниях и в списках комментариев.

Все выданные ранее пользователям соцсети Twitter синие верифицированные галочки будут удалены.



Фото: wikimedia.org

В ООН выражают обеспокоенность роспуском в компании Twitter совета доверия и безопасности. В организации считают, что руководство социальных сетей должно создавать и поддержать условия, при которых их площадки не станут центром распространения ненависти и дезинформации.



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Маргарита Головатенко