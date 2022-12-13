Twitter удалит старые верифицированные синие галочки
Все выданные ранее пользователям соцсети Twitter синие верифицированные галочки будут удалены. Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск.
— Принцип, по которому они раздавались, был коррумпированным и нелепым, — написал бизнесмен на своей странице в Twitter. По словам Маска, процесс удаления галочек займет несколько месяцев.
Напомним, два дня назад глава компании заявил, что Twitter намерена увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в соцсети с 280 до 4 000.
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