Twitter удалит старые верифицированные синие галочки

Все выданные ранее пользователям соцсети Twitter синие верифицированные галочки будут удалены. Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск.

— Принцип, по которому они раздавались, был коррумпированным и нелепым, — написал бизнесмен на своей странице в Twitter. По словам Маска, процесс удаления галочек займет несколько месяцев.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, два дня назад глава компании заявил, что Twitter намерена увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в соцсети с 280 до 4 000.

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Айрат Назипов