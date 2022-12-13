Twitter возобновила продажу платной подписки Twitter Blue

Продажа подписки Twitter Blue, позволяющая получить синюю галочку верификации в социальной сети, возобновилась в понедельник.



— Мы вернулись! Twitter Blue теперь доступен в веб-версии за $8 в месяц или на iOS за $11 в в месяц. Мы внесли некоторые обновления и улучшения, — сказано в сообщении на странице социальной сети.

Подписчики будут видеть в два раза меньше рекламы и получат доступ к нововведениям, а еще смогут размещать видеозаписи большей длительности. Аккаунты с Twitter Blue будут показываться выше в поиске, при упоминаниях и в списках комментариев.

При смене описания, имени и фото профиля галочка верификации будет исчезать до перепроверки страницы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ноябре в Twitter было принято решение приостановить продажу подписок, чтобы решить проблему с фейк-аккаунтами, выдающими себя за других людей. Но газета Washington Post отмечала, что обладатели Twitter Blue по-прежнему имеют полный доступ к ее функциям.

Новый глава социальной сети Илон Маск неоднократно заявлял, что команде Twitter нужно как можно быстрее запустить продукт по подписке Twitter Blue за $8, за который пользователи захотят платить. Также он призвал обратить внимание и на отток рекламодателей.

Маск заявлял, что Twitter намерена увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в соцсети с 280 до 4 000. Сейчас сообщения в Twitter ограничены 280 символами, из-за чего часть пользователей могут прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко