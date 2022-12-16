Автодилеры заявили, что новых иномарок в России осталось на месяц продаж

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Оставшиеся 20—30 тыс. новых машин иностранных брендов будут распродаваться в России в ближайший месяц, сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию российских автомобильных дилеров (РОАД).



По словам вице-президента РОАД Алексея Подщеколдина, склады автоцентров серьезно истощились, осталось «где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять»:

— Автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц. Получается, что эти запасы не могут обеспечить даже месячные продажи.

Он сообщил, что всего в России функционирует около 3 тыс. автоцентров, и осталось несколько десятков тысяч новых машин. По его подсчетам, дефицит составляет 1,1 млн машин.

К тому же у дилеров почти не осталось машин средней ценовой категории привычных для россиян брендов — Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen. Сейчас их невыгодно импортировать, пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В декабре РОАД сообщала, что только 14 брендов из 60 остались на российском автомобильном рынке к концу 2022 года. Из них три бренда отечественные — Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные — китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda. Почти все европейские, американские и корейские бренды приостановили поставки автомобилей в Россию.

Напомним, в РОАД отмечали, что доля продаж китайских машин на российском авторынке может в ближайшие годы достигнуть 70%. Это произойдет при замедленном развитии отечественного автопрома.



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Маргарита Головатенко