Марокко направило жалобу в FIFA на судейство в полуфинале ЧМ-2022

После проигрыша французам в полуфинальном матче ЧМ-2022, Федерация футбола Марокко (FRMF) подала жалобу в FIFA. Марокканцы уверены, что судейство на чемпионате было несправедливым — не были назначены два пенальти в пользу Марокко в первом тайме.

— Королевская федерация футбола Марокко решительно протестовала против арбитража матча Марокко — Франция, который обслуживал господин Сесар Артуро Рамос, — приводит «Коммерсантъ» сообщение федерации.

В пресс-релизе также сказано, что с этой целью FRMF направил в компетентный орган письмо, в котором описывает ситуацию, лишившую марокканцев двух бесспорных штрафных санкций.

Федерация футбола Марокко также выразило недоумение, что VAR никак не среагировала на эти ситуации.

После матча чемпионата мира по футболу Франция — Марокко подростка сбила машина. По данным префектуры Эро, 14-летнего подростка доставили в больницу, но, к сожалению, спасти его не удалось. Водитель автомобиля в данный момент находится в розыске.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова