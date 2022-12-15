После матча Франция — Марокко в ходе конфликта подростка сбила машина

Фото: скриншот видео

После матча чемпионата мира по футболу Франция — Марокко подростка сбила машина. Об этом сообщает BFMTV.

По данным префектуры Эро, 14-летнего подростка доставили в больницу, но, к сожалению, врачи не смогли помочь, он умер.



Водитель автомобиля в данный момент находится в розыске.



— Полицейское расследование продвигается быстрыми темпами под руководством прокуратуры, — указали в префектуре.

Фото: pixabay.com

Напомним, сборная Франции обыграла команду Марокко и вышла в финал чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Матч закончился со счетом 2:0. Сборная Франции — победитель ЧМ-2018, который проходил в России. Также она становилась чемпионом мира 1998 году.



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Диана Фатыхова