Экологи не выявили превышений ПДК в районе нижнекамского промышленного узла

На сегодняшний день к контролю за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния нижнекамского промышленного узла привлечены 3 независимые лаборатории. Это ЦЛАТИ, ФБУЗ Роспотребнадзора и лаборатория закамского управления министерства экологии и природных ресурсов РТ. Ежедневно производится отбор проб.

13 декабря были отобраны пробы атмосферного воздуха лабораторией ФБУЗ Роспотребнадзора и закамского территориального управления министерства экологии и природных ресурсов РТ — превышений ПДК не выявлено. Протоколы результатов есть в распоряжении редакции.



Про незначительные превышения ПДК в районе Нижнекамска заговорили после возгорания на НКНХ. Кроме «Нижнекамскнефтехима» на территории нижнекамского промышленного узла расположены более 40 предприятий, которые также могут являться источниками выбросов.

В вопросах выбросов и влияния на атмосферу всех работающих на территории компаний будут разбираться экологи.



Как сообщает администрация Нижнекамска контроль атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны нижнекамского промышленного узла продолжается. В ближайшее время дополнительный контроль будет вестись ежедневно.