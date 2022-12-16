Психотерапевт рассказала о признаках послеродовой депрессии

После рождения малыша у женщины может начаться послеродовая депрессия. В этот период мать может проявлять безразличие к своему ребенку. Об этом рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина, передает DailyMoscow.

— Это уже является таким колокольчиком, который говорит о том, что из обычной усталости состояние женщины переходит в такую психическую истощенность, депрессию, которая, конечно, требует лечения уже у врача, — отметила специалист.

Крашкина также добавила, что в такой ситуации женщине необходимо обратиться не просто к психологу, а к психотерапевту.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, по официальной статистике Минздрава России, в стране на психоневрологическом учете стоит около 2,1 млн человек, но сюда можно прибавить еще 3—4 миллиона тех, кто обращается в анонимные частные клиники.



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Елизавета Пуншева