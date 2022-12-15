Жители Германии приезжают в Калининград на зимовку

Жители Германии начали приезжать в Калининградскую область на зиму из-за высоких цен на коммунальные услуги в их стране. Об этом «РИА Новости» сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

— Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе. С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать, — сказал Алиханов.

По словам губернатора, на этом могут заработать жители региона, сдающие квартиры в аренду.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также губернатор призвал вернуть электронные визы для въезда в Россию. Этот механизм заморозили из-за пандемии коронавируса, но в 2019 году, когда он работал, Калининградская область без всякой рекламы приняла больше 100 тысяч человек за полгода, подчеркнул Алиханов.

Напомним, Калининград вошел в десятку самых популярных маршрутов в новогодние праздники у россиян. В списке также оказалась и Казань.



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Айрат Назипов