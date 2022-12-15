В России разрабатывают перечень непродовольственных товаров первой необходимости

Минпромторг разрабатывает перечень непродовольственных товаров первой необходимости, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).



Первую попытку создания такого списка предпринимали еще во время пандемии в 2020 году. Нынешний список намереваются сделать более долгосрочным. Как пояснили в Минпромторге, список создают с целью распределения господдержки между отечественными производителями.

В ФАС изданию сообщили, что перечень может быть полезен в том числе для того, чтобы поспособствовать стабильному ценообразованию на розничном рынке. Сейчас разрабатывается постановление, которое позволит регионам заключать соглашения с торговыми сетями и фиксировать их наценки на социально значимые товары. То есть регионы самостоятельно будут решать, необходимо ли им подписывать такие соглашения и на какие позиции товаров из перечней.

Когда в законодательстве появится список непродовольственных товаров первой необходимости, государство сможет снижать наценку на базовые продукты и на товары из перечня, сказано в пояснительной записке.

Фото: realnoevremya.ru

В мае этого года годовая инфляция в России замедлилась до 17,1% с 17,83% в апреле. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,12%. Стоимость продовольственных товаров в прошлом месяце выросла на 0,6% по сравнению с апрелем и на 20,05% в годовом выражении. При этом непродовольственные товары упали в цене на 0,09% в месячном выражении и подорожали на 19,2% в сравнении с маем 2021 года.

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Маргарита Головатенко