В России впервые за несколько лет снизилась стоимость салата оливье

Снизилась впервые за несколько лет стоимость новогоднего салата оливье. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Больше всего из ингредиентов блюда подешевел картофель — на 33%, морковь — на 28%. Кроме того, снизилась цена и на огурцы, лук, яйца.

Так, средний чек на порцию салата в этом году составил 93 рубля. Для семьи же приготовление такого блюда обойдется в 300 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, годовая инфляция в России в ноябре 2022 года замедлилась до 11,98% против 12,63% в октябре. Потребительские цены в месячном выражении выросли на 0,37%.



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Елизавета Пуншева