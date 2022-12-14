В Думе появится рабочая группа по реализации госполитики в сфере традиционных ценностей

В Госдуме выразили намерение создать межфракционную рабочую группу, отвечающую за реализацию государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в России.

По словам источника ТАСС в нижней палате парламента, Совет Думы уже поддержал соответствующее предложение вице-спикера палаты Анны Кузнецовой.

Президент России Владимир Путин в начале ноября утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Понятие традиционных ценностей сформировано в указе как «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России».

Согласно документу, к ним относятся «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу».



Отметим, что российский лидер заявлял о попытках раскачать суверенитет страны. По его словам, такая раскачка начинается с искажения истории государства, но Россия «вовремя и твердо поставила заслон».

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Илина Хакимова