Владимир Путин заявил о попытках раскачать суверенитет России

Президент России Владимир Путин во время организационного заседания комитета «Победа» заявил о попытках раскачать суверенитет страны.

— Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и по большому счету имеют очевидную цель в отношении нашего общества как минимум: разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счете ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет, по сути дела, раскачать суверенитет, — сказал он.

По его словам, такая раскачка начинается с искажения истории государства, но Россия «вовремя и твердо поставила заслон».

— Искажение истории, насаждение мифов, размывание ценностей — во многом именно с этого, с этих мифов и начинается раскачка государств и народов. Такой сценарий, как мы видим, был уже обкатан на некоторых странах, в том числе и на Украине, да и в ряде других государств. Были попытки поступить также с нашей страной, с Россией, но, как уже говорил, мы вовремя и достаточно твердо, для того чтобы отстоять свои интересы, поставили им заслон, — отметил президент.

Фото: realnoevremya.ru

Путин назвал основой национальной идентичности России преемственность поколений, верность традициям и высокие духовно-нравственные ориентиры.

— Основой нашей национальной идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры. Они отражаются, поддерживаются, развиваются в культуре, в творчестве, во всех сферах повседневной жизни. Как вы знаете, недавно были утверждены и Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. В их число, безусловно, входит и историческая память, — подчеркнул политик.

Президент отметил, что города новых российских регионов сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне, они представлены для присвоения им почетных званий. По его словам, заявки Мариуполя и Мелитополя на получение звания «Город воинской славы» подчеркивают общность исторической памяти.



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Максим Кокунин