Искусственный интеллект будет трендом рекламного рынка в 2023 году

Основатель контент-бюро «Хорошая история» Руслан Серазетдинов прогнозирует, что в 2023 году маркетинг станет дороже.

«Еще один тренд — это продолжение волн с более длительным маркетингом, который, безусловно, повысит расходы компании на продвижение в следующем году. Это так называемые инфлюэнс маркетинг и капельный маркетинг. Компании приходят к пониманию, что ни одна продажа сейчас не может осуществляться в один ход «разместили рекламу — получили продажу». Цепочка с каждым годом становится длиннее, и капельный маркетинг становится все наиболее актуальным», — прогнозирует Серазетдинов.

Третим трендом 2023 года станет пересмотр рекламными агентствами своих бизнес-моделей. Маркетинг, продажи и стратегия будут объединяться в единую цепочку и контролироваться едиными подрядчиками, агентствами и ответственными людьми, убежден Серазетдинов. «Пора уйти от концепции, где в каждом колодце сидит какой-то умный человек и разрабатывает что-то свое. Кто-то сделал лендинг, кто-то настроил CRM, еще кто-то рекламу — и все это вместе превращается в какой-то зоопарк решений. Пора делать так, чтобы клиент проходил этот путь бесшовно».



Все решения с ИИ в следующем году будут вызывать «офигенный интерес». Поэтому если есть возможность придумать любой экшн с искусственным интеллектом, то надо делать. Истории с ИИ как в маркетинге, так и бизнесе будут привлекать внимание.

«Мы этим занимаемся у себя в компании. Пора перестать бегать от подрядчика к подрядчику, от агентства к агентству, пытаясь здесь получить чуть дешевле, там чуть эффективнее, а здесь чуть красивее. Мы должны научиться объединять все в единую стратегическую линию», — призывает он в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Объем рынка рекламы, по оценкам АКАР, за три квартала 2022 года упал к аналогичному периоду на 6% — до 380—385 млрд рублей. Предприниматели начали отказываться от имиджевой рекламы в пользу продуктовой.

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Юлия Гараева