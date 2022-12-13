Постпредство РФ: Россия хотела бы закончить конфликт на Украине мирно

Россия хотела бы закончить конфликт на Украине мирным путем посредством переговоров, но ее вынуждают продолжать специальную военную операцию, противостоять оружию НАТО, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.



— Сейчас мы знаем, спасибо [экс-канцлеру ФРГ Ангеле] Меркель, которая была одним из гарантов минских соглашений, что Запад лишь выигрывал время, пытаясь вооружить Украину и подготовиться к подобного рода ситуации. <…> Мы хотели бы, чтобы задачи специальной военной операции были достигнуты мирными средствами, — цитирует ТАСС дипломата.

Он отметил, что это было возможно, Россия предлагала западным странам накануне операции сесть за стол переговоров и обсудить гарантии безопасности для страны, а также вопросы, касающиеся того, как Украине следовало бы выполнить минские соглашения.

— Если бы мы могли достичь этого другими способами, посредством переговоров, каких-либо гарантий, то мы бы с удовольствием это сделали. Но, к сожалению, то, что мы получили от Запада на данный момент — это очень снисходительное отношение, своего рода игнорирование любых других озабоченностей, — отметил первый зампостпреда РФ.

Накануне бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала цель Минских соглашений. По ее словам, «всем нам было ясно, что конфликт заморожен, что проблема не решена, но это дало Украине драгоценное время. Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине». Она отметила, что современная Украина совсем не похожа на ту, что была в 2014 году.

Президент России Владимир Путин выразил разочарование высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. По его мнению, слова Меркель были неожиданными. Путин заявил — он всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет себя в отношениях с Россией искренне. Глава государства считает, что высказывание экс-канцлера Германии свидетельствует о правоте России в вопросе начала спецоперации, поскольку Минские соглашения никто не собирался исполнять.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова