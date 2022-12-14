Рустам Минниханов поручил министерствам и ведомствам ускорить инвестиционный цикл

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил министерствам и ведомствам ускорить инвестиционный цикл. Он раскритиковал работу чиновников, затягивающих работу, из-за чего документы выходят с нарушением установленных сроков.

— Это ненормально, если у нас документы на согласовании находятся по 3 месяца. Решения по ним уже приняты на Инвестиционном совете. Не нужно разводить бюрократию, — сказал Рустам Минниханов на заседании Кабмина Татарстана по вопросу повышения инвестиционной привлекательности региона.

Он призвал принять регламент, по которому максимальный срок согласования документов составит 10 дней. Это необходимо, чтобы инвесторы быстрее могли начать реализовывать свои проекты.

Поручение ускорить инвестиционный цикл Рустам Минниханов дал после того, как глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина рассказала, что протокол Инвестиционного совета республики от 27 сентября прошел согласование 17 версий и вышел только 3 декабря.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, в декабре Кабинет министров Татарстана утвердил Инвестиционный меморандум республики на 2023—2025 годы. Он установлен для повышения эффективности взаимодействия участников инвестиционной деятельности и направлен на достижение стратегической цели социально-экономического развития региона до 2030 года.

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Татьяна Демина