Wildberries запустил маркетплейс сервисных услуг в Казани и других городах России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Онлайн-ретейлер Wildberries запустил маркетплейс сервисных услуг, которые могут понадобиться при приобретении крупногабаритных или сложных технических товаров, сообщает ТАСС.



Сервис доступен жителям крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани. Всего в списке 40 населенных пунктов. Онлайн-площадку в дальнейшем планируют расширять.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Маркетплейс планирует предоставлять услуги по сборке, установке и подключению габаритных и сложных технических товаров, к каким относятся мебель, сантехника и бытовая техника. Среди крупных партнеров — сервис «Руки» и сервисный центр «А-Айсберг». Стоимость услуг колеблется от 1,5 до 9 тыс. рублей.

— Вместе с покупками востребованы и сервисные услуги: пользователям удобно, что на одной площадке можно и крупногабаритный товар заказать, и осуществить его подключение или сборку, — рассказали в пресс-службе Wildberries.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце ноября основатель и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук сообщила, что Wildberries может провести частичный ребрендинг названия, не исключается вариант сокращения до аббревиатуры WB. Бакальчук заявила, что частичный ребрендинг — «факультативная история», поэтому сроков у его реализации нет. Она напомнила, что бренд менял название три раза за всю историю существования.



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Маргарита Головатенко