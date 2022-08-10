Проспект Ямашева в Казани оказался в рейтинге самых дорогих торговых улиц России

Фото: wikipedia.org (проспект Ямашева, развязка с улицами Чистопольской и Гаврилова)

Казанский проспект Ямашева оказался на втором месте среди самых дорогих торговых улиц России по итогам первого полугодия 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию SRG.



За 1 кв. метр в год арендатору придется заплатить 31 тысячу рублей. Первое место в рейтинге — у улицы Урицкого в Иркутске. Здесь зафиксирована самая высокая арендная ставка в 32 тысячи рублей за кв. метр в год. Третье место разделили проспект Революции в Воронеже и Советский проспект в Кемерово (25 тысяч рублей).

Фото: wikipedia.org (вид на проспект с эстакады над проспектом Амирхана)

В качестве арендаторов на «дорогих» улицах преобладают предприятия сферы общепита и магазины непродовольственных товаров, отмечают исследователи.



Исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенное в июле, показало, что Татарстан оказался в антилидерах в ПФО по количеству закрытых организаций в марте — июне.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина