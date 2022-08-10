Проспект Ямашева в Казани оказался в рейтинге самых дорогих торговых улиц России
Казанский проспект Ямашева оказался на втором месте среди самых дорогих торговых улиц России по итогам первого полугодия 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию SRG.
За 1 кв. метр в год арендатору придется заплатить 31 тысячу рублей. Первое место в рейтинге — у улицы Урицкого в Иркутске. Здесь зафиксирована самая высокая арендная ставка в 32 тысячи рублей за кв. метр в год. Третье место разделили проспект Революции в Воронеже и Советский проспект в Кемерово (25 тысяч рублей).
В качестве арендаторов на «дорогих» улицах преобладают предприятия сферы общепита и магазины непродовольственных товаров, отмечают исследователи.
Исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенное в июле, показало, что Татарстан оказался в антилидерах в ПФО по количеству закрытых организаций в марте — июне.
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