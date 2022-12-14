«Ведомости»: главы новых регионов России встретятся с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин до конца 2022 года впервые встретится с главами новых регионов России в их новом качестве. Об этом пишут «Ведомости».

Напомним, врио главы Донецкой Народной Республики назначен Денис Пушилин, врио главы Луганской Народной Республики — Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области — Евгений Балицкий, врио губернатора Херсонской области — Владимир Сальдо.

По данным издания, главы новых регионов, скорее всего, будут обсуждать с президентом открытие на территориях представительств федеральных территориальных органов власти.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Фото: kremlin.ru

Напомним, 30 сентября в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.

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Айрат Назипов