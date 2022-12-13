В Татарстане из-за роста заболеваемости ОРВИ в поликлиниках наплыв паценитов — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В казанских поликлиниках из-за роста заболеваемости ОРВИ наплывы пациентов — больные сидят в очередях, ожидая приема терапевта. Симптомы у них одинаковые: температура, головная боль и кашель, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Мы ставим диагноз ОРВИ изначально при обращении пациента к врачу, но встречаются и такие случаи, когда пациент несвоевременно обратился к терапевту — тогда есть более осложненная форма, это пневмония, — рассказала заместитель главного врача поликлиники №7 в Казани Лейсан Фаткуллина.

В неделю в республике регистрируют около 20 тысяч случаев острых респираторных заболеваний. Специалисты Роспотребнадзора говорят, этот эпидсезон отличается тем, что распространяются одновременно три заболевания — и ОРВИ, и грипп, и COVID-19. Осложняется и тем, что симптомы во многом похожи. Среди них самым распространенным эпидемиологи называют свиной грипп.



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Илина Хакимова