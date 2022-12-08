В Татарстане за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 25%

На 25% за неделю возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане и на 37,7% превышены эпидпороги. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Самые частые диагнозы среди жителей республики — свиной грипп и другие острые формы ОРВИ. Трехкратный рост обращений наблюдается в 18 поликлиниках — приходится открывать дополнительные фильтры.

— Открыли дежурный кабинет, работают два врача. Увеличились вызовы на дом, а также вызовы в поликлинике. Повышение температуры, общая слабость, заложенность носа, кашель, чихание, боль в горле, вот это — первые симптомы, после которых вам уже не стоит идти сегодня на работу, — отметила врач-терапевт городской поликлиники №18 Гузель Мазитова.

В аптеках та же обстановка: противовирусные и жаропонижающие берут чаще всего. Однако фармацевты дефицита препаратов не отмечают. Все необходимое имеется в наличии.

Фото: realnoevremya.ru

По информации издания, причина такой тенденции заключается в снижении естественного иммунитета на фоне недавнего всплеска заболеваемости коронавирусом. На этом рост не закончится, ожидается дальнейшее увеличение количества заболевших.

Напомним, с начала текущего месяца в республике наблюдается суточный рост новых случаев COVID-19. Если утром 30 ноября сообщалось о 69 случаях заражения, то уже 1 декабря — о 74, 2 декабря — о 79, 3 декабря — о 84, а 4 декабря — о 85.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева