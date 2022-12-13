В МЧС опровергли информацию о пожаре в ТЦ «Южный» в Казани

Фото: Артем Гафаров/realnoevremya.ru

Информация в казанских телеграм-каналах о возгорании в ТЦ «Южный» не соответствует действительности. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Андрей Родыгин.

Корреспондент «Реального времени» с места сообщил, что у ТЦ стоят пожарные и Росгвардия. Последние подтвердили информацию об эвакуации торгового центра.



Фото: Артем Гафаров/realnoevremya.ru

Добавим, что в социальных сетях очевидцы ранее сообщали об эвакуации из торгового центра. По их словам, к зданию подъезжают не только пожарные, но и скорые, и Росгвардия.

Фото: Артем Гафаров/realnoevremya.ru

В Татарстане с 19 декабря текущего года и по 8 января 2023-го в целях обеспечения безопасности в период проведения новогодних и рождественских мероприятий будет действовать особый противопожарный режим. Он представляет собой дополнительный комплекс мер, который затронет деятельность ряда министерств и организаций, а также уточнит места для свободного использования пиротехники.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова