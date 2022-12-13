Ак Барс Банк стал трехкратным победителем республиканского конкурса «Благотворитель года»

В рамках Международного дня инвалидов в Казани состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Благотворитель года». За масштабную благотворительную деятельность в 2019—2021 годах Ак Барс Банк был награжден почетными дипломами.

Конкурс проводится в республике с 2007 года и нацелен на социальную поддержку детей, инвалидов, престарелых граждан, представителей других социально незащищенных категорий населения.

Одна из ключевых составляющих политики социальной ответственности Ак Барс Банка — улучшение качества жизни общества. В первую очередь это означает повышение материального положения нуждающихся, обеспечение необходимой медицинской поддержки, обеспечение условий для ведения здоровой и активной жизни.

В банке более 19 лет работает Комиссия по спонсорской помощи и благотворительности, которая совместно с Благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» рассматривает вопросы оказания материальной поддержки людям, нуждающимся в помощи: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам войны и труда, пенсионерам. Благотворительные проекты банка носят адресный характер.

ПАО «АК БАРС» БАНК. Реклама. Токен Pb3XmBtzstZoUmurhNL3p5FzqXQNX6LQ91WT8Jr