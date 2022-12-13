В Альметьевске полицейские изъяли у бизнесмена 2600 литров некачественного алкоголя

Фото: кадр видео/ МВД по Татарстану

38-летний житель Альметьевска попался на незаконном обороте спиртного. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

— Во время обследования арендованного фигурантом в Альметьевске складского помещения правоохранители изъяли около 2600 литров алкоголя, из них свыше 2300 литров спиртосодержащей продукции и 305 литров этилового спирта, а также 2 бражные и 2 ректификационные колонны, 2 баллона с углекислотой, множество вкусовых добавок, красители и лимонную кислоту, — рассказала пресс-секретарь УЭБиПК МВД по РТ Люция Тимергалиева.

Экспертиза показала, что обнаруженный алкоголь не соответствует ГОСТу по органолептическим и физико-химическим показателям. Общая стоимость изъятой продукции превысила 280 тысяч рублей.

В МВД полагают, что мужчина изготавливал горячительные напитки в своем цехе, а затем продавал их местным индивидуальным предпринимателям. Сейчас на него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ («Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Ему может грозить лишение свободы сроком до 3 лет.

Напомним, в октябре полицейские установили группу, организовавшую незаконный оптовый канал поставки и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции в Казани. У задержанных изъяли больше 20 тонн этилового спирта и произведенной на его основе стеклоомывающей жидкости.

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Айрат Назипов