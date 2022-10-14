В Казани накрыли незаконный оптовый канал по производству «незамерзайки»

Фото: кадр видео/ МВД по Татарстану

В Казани правоохранители установили группу, организовавшую незаконный оптовый канал поставки и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Изъято более 20 тонн этилового спирта и произведенной на его основе стеклоомывающей жидкости, сообщили в пресс-службе МВД по республике.



Оперативники установили, где находится подпольный цех. Там разливали и упаковывали стеклоомывающую жидкость, которую готовили с использованием этилового спирта. В МВД напомнили — на его оборот нужна лицензия. Под помещение цеха переоборудовали склад в одном из районов Казани.

В цеху находились готовая продукция, куботейнеры с этиловым спиртом, химические соединения, применяемые при изготовлении «незамерзайки», пустая тара и укупорка, которые используют при розливе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ — незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 5 лет.

В начале октября в Казани возбудили уголовное дело о незаконном обороте спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии — ее хранили на складе двое жителей Казани 1963 и 1984 годов рождения. На месте изъяли 1,3 тысячи литров продукции.



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Маргарита Головатенко