Альфа-Банк профинансировал строительство Экополиса в Альметьевске

Альфа-Банк одобрил кредитный лимит в объеме 2,6 млрд рублей застройщику Удмуртской Республики — девелоперской компании «АСПЭК-Домстрой».

Средства предназначены для строительства первой очереди нового жилого района в г. Альметьевске.



Экополис — масштабный проект комплексного освоения территории. На площади 28 Га появится «город в городе» со всей необходимой инфраструктурой: жилье комфорт-класса, новые школа и два детских сада, магазины и объекты сферы услуг, а также прогулочный бульвар вдоль существующей лесопарковой зоны. Лесная территория также будет благоустроена без ущерба для деревьев, здесь появятся пешеходные прогулочные экотропы.



«Для финансирования строительно-монтажных работ и открытия эскроу-счетов был выбран надежный партнер Альфа-Банк, в сотрудничестве с которым АСПЭК-Домстрой в настоящее время завершает строительство ЖК «Плюс один» в городе Ижевске. Открытие проектного финансирования при поддержке Альфа-Банка позволит стабильно вести работы и планомерно преображать Альметьевск, создавая новую норму жизни уже на федеральном уровне», — отметил заместитель генерального директора — управляющий АСПЭК-Домстрой Павел Глухов.



«Альфа-Банк — один из крупнейших участников рынка проектного финансирования. Наша экспертиза позволяет гибко подходить к застройщикам, находить индивидуальные решения. Мы рады многолетнему партнерству с такими надежными застройщиками, как АСПЭК-Домстрой, и возможности внести свой вклад в формирование по-настоящему комфортной и современной городской среды», — подчеркнул региональный управляющий Альфа-Банком в Удмуртской Республике Алексей Медведев.

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