Татарстанцев предупредили о сильном ветре в среду

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане утром и днем в среду, 14 декабря, ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

На территории региона ожидается сильный южный, юго-восточный ветер порывами 15—20 м/с. В Казани — 15—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К концу недели в Татарстане ожидается ухудшение погоды — сильный снег, ветер и метели. В субботу, 17 декабря, синоптики прогнозируют существенные осадки, местами метели и сильный ветер. Температуры воздуха повысятся «до слабоотрицательных значений».



В минувшие выходные в западных районах Татарстана выпало от 8 до 32 мм осадков — это 28—70% месячной нормы. В Казани за субботу и воскресенье выпало 32 мм осадков — 64% месячной нормы. По данным метеостанции «Казань», высота снежного покрова в городе увеличилась на 25 см.



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Маргарита Головатенко