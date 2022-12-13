В Перми начнут производить велосипеды «Кама», популярные в 1970—1990-х

Велосипеды «Кама», популярные в 1970—1990-х, начнут производить в январе 2023 года на пермском заводе «Форвард». Итоговое количество велосипедов составит 3 тысячи штук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

— Сейчас «Кама» еще не производится. Было уже произведено несколько прототипов с их последующей доработкой, — сообщили в компании.

Также там рассказали об отдельной серии лимитированных велосипедов — она посвящена 300-летию основания Перми.

Предполагается, что велосипеды «Кама» начнут продавать в марте — апреле 2023 года.

— В текущей ситуации очень сложно прогнозировать динамику ценообразования, так как стоимость комплектующих меняется ежедневно, но мы делаем все возможное, чтобы стоимость не превысила 10 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе завода.

По информации источника, «Кама» сохранит в себе концепцию классического городского велосипеда, но будет модернизирована в духе времени.

— Для нас «Кама» — это больше принципиальный проект, нежели коммерческий. Так или иначе, мы гораздо больше внимания уделили мелочам: комфортные грипсы, каретка на промышленных подшипниках, алюминиевые педали, набор базовых инструментов в стандартной комплектации, — подчеркнули в компании.

Впервые о возрождении производства велосипедов «Кама» на пермском заводе «Форвард» заговорили в апреле. Коммерческий директор компании Алексей Бояршинов сообщал, что новую версию велосипеда улучшат. Он также подчеркнул, что в производстве будет использована часть компонентов «Камы», однако велосипед станет технологичным и современным.

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Антон Гаврилов