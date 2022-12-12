Казанец предстанет перед судом за попытку убийства женщины-таксиста и кражу ее авто

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следственными органами СК России по Татарстану завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего казанца, обвиняемого в разбойном нападении и покушении на убийство женщины-таксиста. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 3 июля текущего года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения сел в припаркованный рядом со стоянкой общественного транспорта «Проспект Победы» такси Kia Rio, где нанес находившейся за рулем 37-летней женщине удар в шею металлической пластиной. Она оказала сопротивление и смогла выбраться из машины, а нападавший пересел на водительское место и уехал. В Лаишевском районе возле поселка Кирби он не справился с управлением и попал в аварию, после чего был доставлен в больницу.

Вместе с этим следствием установлено, что в мае злоумышленник похитил велосипед, а в июне украл из магазина робот-пылесос.

Причастность к совершению преступления он признал частично. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в сентябре в Казани также утвердили обвинительное заключение и направили в суд уголовное дело о покушении на убийство таксиста (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Инцидент случился в ночь с 3 на 4 июля 2022 года в поселке Кадышево Авиастроительного района города.



33-летний обвиняемый, будучи пьяным, вызвал такси, чтобы ехать в Вахитовский район Казани. По ошибке он указал в мобильном приложении не тот адрес, и таксист отвез его в Авиастроительный район и потребовал оплатить проезд. Пассажир достал нож и нанес 43-летнему водителю не менее трех ударов в грудную клетку и плечо и скрылся с места преступления.

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Максим Кокунин