Сегодня в Татарстане сильный ветер и до -9 градусов

Во вторник, 13 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентра республики.

Днем в Татарстане ожидается от -4 до -9 градусов. В Казани от -6 до -8°С, в Набережных Челнах — от -5 до -8°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Гидрометцентре Татарстана также предупреждают об умеренном южном ветре, порывы которого местами могут достигать 15—17 м/с. На дорогах гололедица, местами сильная.

После снегопадов, прошедших в Казани в выходные, высота снежного покрова достигла 27 см. Такая цифра характерна для февраля.



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Татьяна Демина