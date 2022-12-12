В Зеленодольске на уборку улиц потратят 30,9 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Власти Зеленодольска ищут подрядчика, который на протяжении всего следующего года будет заниматься работами по содержанию и благоустройству объектов на территории города. На эти цели выделили 30,9 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

Особое внимание заказчик уделяет чисткам территорий в зимнее время. Необходимо убирать снег и лед не только с дорог, но и тротуаров, площадок отдыха, остановок, автопавильонов и стоянок для машин. В летнее время рабочие будут очищать эти места от пыли и грязи.

Власти города определили, на каких улицах нужно чистить дороги в первую очередь. Это: Б. Заводская, Кооперативная, Футбольная, Озерная, Привокзальная, Татарстан, Почтовая, К. Маркса, Строителей, Комарова, Королева, Октябрьская, Заикина, Ленина, Гайдара, Жуковского, Мичурина, Казанская-Белинского, Гоголя, Паратская, Рогачева, Энгельса, Комсомольская, К. Насыри, Сайдашева, Б. Урманче.

Во вторую очередь нужно очистить улицы: Ленина (от Паратской до Комсомольской и от Паратской до клабища), Рогачева (от ул. Паратская до Маяка), Татарстана (от ул. Гоголя до лесничества), Комсомольская (от Гоголя до Северной), Первомайская, Засорина, Туктарова, Московская, Космонавтов, Мира, Солнечная, Гастелло, Декабристов, Маяковского, Тургенева, Украинская, Союзная, Фрунзе, Чапаева, Чкалова, Шустова, Шевченко, Юности, Октябрьская (от Свободной до Чапаева), Столичная, Степная, Хазиева, Жукова, Комарова (от Королева до маг.44, от пр. Строителей (до центра реабилитации). Также сюда вошли дорога на паром и стела «Зеленодольск» до ул. Сайдашева.

Еще 168 улиц нужно убрать в третью очередь. Их площадь — 706 898,10 кв. метров.

Помимо этого, победитель тендера обязуется содержать в чистоте туалеты в парке Берзовая роща и ДК «Родина», а также на городском пляже и озере.

Также власти Зеленодольска определили перечень из 28 объектов, где нужно делать уборку. В этот список вошли: парки, скверы, стадионы, памятники и городское озеро.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, городская мэрия ищет отдельного подрядчика, который сделает новую дорогу к городскому пляжу за 6 миллионов рублей. Исполнитель должен оборудовать его до Нового года с момента заключения контракта. Учитывая, что заявки принимаются до 19 декабря, на работу подрядчику выделят чуть больше недели.

Таким образом, суммарно мэрия Зеленодольска потратит на эти цели 37 миллионов рублей.

Напомним, в конце июня в Зеленодольске на содержание и благоустройство улиц, парков и скверов выделили 41,6 млн рублей. За эти деньги подрядчик выкашивал газон, обустраивал цветники, оформлял живую изгородь, ухаживал за деревьями, убирал на улицах, в скверах и парках и на центральных площадях.



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Айрат Назипов