В Зеленодольске на содержание и благоустройство улиц, парков и скверов выделят 41,6 млн рублей

В Зеленодольске на содержание и благоустройство улиц, парков и скверов выделят 41,6 млн рублей. Тендер опубликовал исполком Зеленодольского района.

Подрядчику необходимо выкашивать газон, обустраивать цветники, оформлять живую изгородь, ухаживать за деревьями, убирать на улицах, в скверах и парках, на центральных площадях, содержать дороги.

Цветники необходимо разбить у фонтана «Алые паруса», у фонтана возле лицея №9, у памятника чернобыльцам, сквера по улице Ленина, возле ЗАГСа, Следственного комитета. Уборка должна проводиться возле городского озера, фонтана Дружбы народов, стадиона им. Колотова и других.

Фото: vk.com/official_zelenodolsk

Работы необходимо выполнять до 31 декабря текущего года.

Как выяснило в начале июня «Реальное время», в этом году в Татарстане на мероприятия по формированию современной городской среды направят 703,54 миллиона рублей из республиканского бюджета. В перечень объектов попали сквер у спортивного центра по ул. Гагарина в поселке Осиново Зеленодольского района (вторая очередь) и парк «Березовая роща» в микрорайоне Мирном Зеленодольска (третья очередь).

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Татьяна Леухина