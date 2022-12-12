В России увеличилась продолжительность жизни

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России с конца 2021 года продолжительность жизни увеличилась на 1,8 года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



— Мы прогнозируем, что эта цифра к концу года, наверное, будет чуть больше, — приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил, что Россия вышла на устойчивую траекторию по снижению смертности, показатели уже ниже, чем в 2019 году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ноябре ООН сообщила, что число людей на Земле достигло 8 миллиардов. Отдел народонаселения ООН заявил, что население будет продолжать расти в ближайшие десятилетия, а ожидаемая продолжительность жизни к 2050 году увеличится в среднем до 77,2 года.

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Маргарита Головатенко