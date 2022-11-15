ООН: население Земли достигло 8 миллиардов человек

Число людей на Земле достигло 8 миллиардов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Организации Объединенных Наций (ООН).



Организация отмечает, что это станет «важной вехой в развитии человечества». Кроме того, отдел народонаселения ООН заявил, что население будет продолжать расти в ближайшие десятилетия, а ожидаемая продолжительность жизни к 2050 году увеличится в среднем до 77,2 года.

В ООН добавили, что для увеличения населения Земли с 7 до 8 млрд человек понадобилось 12 лет, причем большую часть прироста дали Азия и Африка, а вклад Европы назван отрицательным.

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Диана Фатыхова