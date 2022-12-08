В Татарстане впервые провели ребенку трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток

Фото: ДРКБ Казань

В ДРКБ Казани впервые в республике провели пациенту детского возраста первый этап трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Процедуру, входящую в стандарты лечения ряда онкологических, гематологических заболеваний, выполнили пациенту со злокачественным заболеванием высокой группы риска.



Мобилизация периферических стволовых клеток проводилась с помощью специального ростового фактора, далее они были извлечены из общего кровотока путем афереза — разделением крови на компоненты в автоматизированном сепараторе. Для сохранения биологических свойств, полученный материал заморозили в биобанке Казанского государственного федерального университета.

Все этапы проводились мультидисциплинарной командой: реаниматологи, трансфузиологи, онкогематологи, иммунологи-биологи ДРКБ, КГФУ и клиники им. Дмитрия Рогачева (Москва).

Фото: ДРКБ Казань

В конце ноября министр Здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщил, что в Детской республиканской клинической больнице, расположенной в Казани, начали выполнять трансплантацию костного мозга несовершеннолетним:



— Мы начали трансплантацию костного мозга для ребенка. Это первый в истории здравоохранения республики такой метод трансплантации. Мы работаем совместно с клиникой им. Дмитрия Рогачева, — рассказал он.

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Маргарита Головатенко