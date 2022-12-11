В Белом доме обвинили Россию в намерении продолжить спецоперацию на Украине

Администрация США считает, что руководство России намерено продолжить специальную военную операцию на Украине, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.



— То, что мы видим на месте событий, — это человек (Владимир Путин), который намерен продолжить военные действия против Украины, — сказал он в интервью телеканалу ABC.

Совет ЕС утвердил предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере €18 млрд в 2023 году. Предложение было принято Советом сегодня в письменной форме и уже на следующей неделе будет представлено в Европейский парламент для возможного принятия.

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Маргарита Головатенко