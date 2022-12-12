Терапевт назвал способы бросить курить

Методы борьбы с куренем можно разделить на 3 группы. Об этом агентству «Прайм» рассказал врач-терапевт клиники «МЕДСИ» на Ленинском проспекте Ольга Кадырова.

По ее словам, к первой группе относится простое прекращение курения.

— Этот способ подойдет тем людям, у которых не выражена физическая зависимость от никотина и имеется достаточная сила воли, чтобы преодолеть психологическую зависимость. Иногда этот метод успешен у тех людей, кто сильно испугался за свою жизнь, например перенес инфаркт, — отметила терапевт.

Никотинозамещение — второй способ, который может помочь бросит курить. Речь идет о жвачках, пластырях и испарителях. Так происходит воздействие на психологическую зависимость, однако физиологическая зависимость от никотина сохраняется. На данный момент уже существуют препараты, не содержащие в себе никотин, но блокирующие рецепторы, с которыми он соединяется. Это действенный вариант в борьбе с зависимостью, отметила эксперт.

Кроме того, в случае если бросить курить не получается, можно обратиться к психотерапевту. Терапия помогает справиться с ядром проблемы — зависимым поведением.



Напомним, с 2015 по 2020 годы заболеваемость раком в России выросла почти на 12%. Но, несмотря на такой большой прирост заболеваемости, смертность от злокачественных новообразований сократилась на 3,9% за год.

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Елизавета Пуншева