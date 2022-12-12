Казанцы в декабре смогут пройти анонимные тесты на ВИЧ
Жители Казани в декабре смогут бесплатно пройти анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщили в исполкоме города.
Пройти тесты с 12.00 до 16.00 можно будет:
- 15 и 16 декабря — на ул. Баумана около часов и в парке Горького напротив стадиона «Трудовые резервы»;
- 22 декабря — в парке Горького напротив стадиона «Трудовые резервы»;
- 23 декабря — на ул. Баумана возле часов.
В Татарстане с начала года вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) выявили у 749 человек. На 1 ноября 2022 года в республике на диспансерном учете стоят 14 922 человека, живущих с ВИЧ. Из низ 145 — дети. Еще 832 ВИЧ-инфицированных находятся в учреждениях УФСИН.
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