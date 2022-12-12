Новости общества

06:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанцы в декабре смогут пройти анонимные тесты на ВИЧ

05:21, 12.12.2022
Казанцы в декабре смогут пройти анонимные тесты на ВИЧ
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жители Казани в декабре смогут бесплатно пройти анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщили в исполкоме города.

Пройти тесты с 12.00 до 16.00 можно будет:

  • 15 и 16 декабря — на ул. Баумана около часов и в парке Горького напротив стадиона «Трудовые резервы»;
  • 22 декабря — в парке Горького напротив стадиона «Трудовые резервы»;
  • 23 декабря — на ул. Баумана возле часов.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с начала года вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) выявили у 749 человек. На 1 ноября 2022 года в республике на диспансерном учете стоят 14 922 человека, живущих с ВИЧ. Из низ 145 — дети. Еще 832 ВИЧ-инфицированных находятся в учреждениях УФСИН.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также