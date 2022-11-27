Рождаемость в России с января по сентябрь этого года снизилась на 6,5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России рождаемость с января по сентябрь этого года снизилась на 6,5%, сообщила зампред Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите семьи и детства Анна Кузнецова, передает ТАСС.



— Мы видим, что по итогам девяти месяцев этого года рождаемость уменьшилась уже на 6,5%, — сказала Кузнецова.

Она также напомнила, что при партийной комиссии по поддержке материнства и детства создана специальная группа по демографии. Кузнецова подчеркнула, что сейчас идет работа над различными инициативами по таким направлениям, как совершенствование мер поддержки семей с детьми, развитие семейной инфраструктуры и укрепление семейных ценностей, среди них — закрепление на федеральном уровне статуса многодетной семьи, поддержка молодых, студенческих семей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По ее словам, часть инициатив уже реализованы — например, уже создаются семейные многофункциональные центры, благодаря которым поддержка для семей становится доступной.

Кузнецова также рассказала, что на каждые 10 браков сейчас приходится 7 разводов, и соотношение в последние годы остается примерно одинаковым.



В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировали 27 490 новорожденных. Это на 10,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных официальной статистики. По рождаемости Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе. На втором месте Башкирия — 27 389 детей, на третьем — Самарская область, где за девять месяцев на свет появились 18 799 младенцев. Добавим, что снижение рождаемости по итогам января — сентября зарегистрировано во всех регионах ПФО.



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Илина Хакимова