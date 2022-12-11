За сутки в России выявили 7 096 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 7 096 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 763 пациентов. Всего заболевших по стране выявили 21 665 152 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией



По данным на 11 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 718 россиян. Всего вылечившихся в стране — 21 061 584 человека.

За сутки COVID-19 унес жизни 51 россиянина. Всего от инфекции скончались 392 611 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко