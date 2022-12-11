Правительство утвердило правила единовременной выплаты в 195 тыс. рублей мобилизованным

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому утверждаются правила единовременной денежной выплаты военнослужащим, заключившим контракт в период специальной военной операции на Украине, в том числе мобилизованным.



— Для получения единовременной денежной выплаты военнослужащий подает рапорт командиру воинской части, начальнику (руководителю) организации Вооруженных сил Российской Федерации, — сказано в документе.

В тексте также отмечается, что необходимо указать наименование выплаты, размер, основание и срок для получения.

Фото: realnoevremya.ru

Деньги военным обязуются перевести не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня издания приказа соответствующего командира воинской части. В случае увольнения со службы ранее срока, установленного контрактом, выплаченная сумма подлежит исчислению пропорционально времени, которое осталось до окончания срока контракта.



3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах страны. В середине октября он заявил, что ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизованного рядового после зачисления в часть составит не менее 195 тысяч рублей.

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Илина Хакимова