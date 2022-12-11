СМИ: напряженные отношения между Польшей и Германией нанесли ущерб НАТО и ЕС

Возникшая напряженность между ФРГ и Польшей на фоне возможных поставок Берлином Варшаве системы противоракетной обороны Patriot из-за конфликта на Украине ухудшила сплоченность в НАТО и ЕС, передает ТАСС с ссылкой на газету The New York Times.

Издание сообщает, что проблемы в отношениях стран возникли из-за предложения ФРГ поставить Польше системы зенитного ракетного комплекса Patriot. Уточняется, что в самом начале Польша согласилась, однако затем настояла на том, чтобы разместить батареи на Западной Украине, что неприемлемо для Германии, так как «системы управлялись бы персоналом НАТО».

Однако газета подчеркивает, что после «значительной обеспокоенности союзников и публичной критики» польская сторона, похоже, вновь приняла предложение.

Фото: flickr.com

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, США и НАТО участвуют в конфликте на Украине напрямую — помогают Киеву как поставками оружия, так и обеспечением кадрами. Он утверждает, что на территории Великобритании, ФРГ, Италии и других государств готовят военных, которых потом отправляют на Украину.

В ноябре Сергей Лавров по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите заявил, что США и Североатлантический альянс пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, милитаризируя его. Он утверждал, что НАТО перестал существовать как сугубо оборонительный альянс — таковым он был во времена Советского Союза и Варшавского договора.



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Илина Хакимова