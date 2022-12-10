Минобороны: российские войска сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские войска сорвали атаку украинских военных у двух населенных пунктов в ДНР и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы на этом же направлении. Об этом сообщает Минобороны страны.

— На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции наших войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи, — рассказали в военном ведомстве.

Кроме того, в районе населенного пункта Владимировка уничтожены две диверсионно-разведывательные группы украинских военных. О ситуации по направлениям:

На Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении российские войска в результате наступления заняли более выгодные рубежи. Сорваны две контратаки подразделений ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.

На Донецком направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа.

Фото: Минобороны РФ

В начале этой недели сообщалось, что российские военные уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Кругляковка, Кисловка, Крахмальное Харьковской области, Тоненькое, Торское, Ивано-Дарьевка, Водяное ДНР, а также 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 193 районах.



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Максим Кокунин