Минобороны: российские войска сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска сорвали атаку украинских военных у двух населенных пунктов в ДНР и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы на этом же направлении. Об этом сообщает Минобороны страны.
— На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции наших войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи, — рассказали в военном ведомстве.
Кроме того, в районе населенного пункта Владимировка уничтожены две диверсионно-разведывательные группы украинских военных. О ситуации по направлениям:
- На Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих и три пикапа.
- На Красно-Лиманском направлении российские войска в результате наступления заняли более выгодные рубежи. Сорваны две контратаки подразделений ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.
- На Донецком направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа.
В начале этой недели сообщалось, что российские военные уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Кругляковка, Кисловка, Крахмальное Харьковской области, Тоненькое, Торское, Ивано-Дарьевка, Водяное ДНР, а также 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 193 районах.
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